Il Sassuolo ha battuto Parma, Torino, Salisburgo e altri club esteri per il talento croato Knezovic. Per domani è previsto il suo arrivo in Italia

Borna Knezovic sbarca in Italia. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, alla fine il Sassuolo ha avuto la meglio su Parma, Torino e club stranieri, in primis il Salisburgo per il cartellino del grande talento croato dell’HNK Cibalia.

Simile per caratteristiche a Josip Ilicic e Javier Pastori, il classe 2005 croato ha già indossato la maglia del Sassuolo in primavera nella Lazio Cup.