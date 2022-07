Calciomercato Milan, Asensio al settimo cielo: tripla opzione

Il Milan va all’assalto di un colpo che potrebbe essere molto importante sul calciomercato: Marco Asensio. Le ultime novità sulla trattativa

Il Milan non ha alcuna intenzione di desistere sul calciomercato, dopo le operazioni concretizzate da Juventus e Inter.

I rossoneri, anzi, stanno entrando nelle fasi più calde della sessione estiva, alla ricerca di nomi importanti per completare la rosa. Uno di questi è sicuramente Marco Asensio. I milanesi da tempo sono sul ragazzo, e ve l’abbiamo raccontato, alla ricerca dell’incastro giusto per portarlo in Italia. Incastro che non è ancora arrivato, ma presto le cose potrebbero cambiare. Soprattutto per le ultime notizie dalla Spagna sulle intenzioni del trequartista.

Calciomercato Milan, Asensio entusiasmato dall’offerta rossonera

Asensio, infatti, potrebbe essere un pista presto calda per il calciomercato dei campioni d’Italia. I rossoneri hanno messo sul piatto una cifra da 6,5 milioni l’anno per arrivare al fantasista, un’offerta più alta di due milioni rispetto a quanto percepisce attualmente con i Blancos. Una proposta che, secondo quanto riporta ‘Ok Diario’, avrebbe entusiasmato lo spagnolo e questa è un’ottima notizia per il club rossonero. C’è comunque da specificare che la pista italiana non è l’unica per il calciatore. Infatti, anche l’Arsenal vorrebbe regalare il calciatore ad Arteta, che ne sarebbe ben felice. Una terza possibilità è rappresentata proprio dal Real Madrid: se il calciatore sarebbe disposto anche a restare fino alla scadenza del contratto fino al 2023, lo stesso non si può dire per i campioni d’Europa. L’intenzione dei Blancos, infatti, è rinnovare il contratto del trequartista o cederlo già quest’estate. La partita è aperta e potrebbe favorire il Milan.