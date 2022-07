Lazio, finalmente Romagnoli: domani mattina le visite mediche

La trattativa tra la Lazio e Romagnoli è arrivata in un punto di svolta: domani le visite mediche del difensore

Ci siamo, finalmente verrebbe da dire. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, Alessio Romagnoli diventerà un giocatore della Lazio.

Ormai nessun dubbio o colpo di scena, le visite mediche sono state fissate nella clinica Paideia per domani mattina alle 8. Qualche piccolo ostacolo, ma sostanzialmente la trattativa era chiusa da qualche giorno. Romagnoli ha voluto fortemente la Lazio e la Lazio, Lotito in primis, ha voluto fortemente Romagnoli. L’attesa tra i tifosi biancocelesti è tanta, un figliol prodigo che torna a casa e che mai ha nascosto la sua fede. Ci si attende un’accoglienza calorosa, domani come in ritiro ad Auronzo (dove già era spuntato uno striscione dedicato all’ex Milan) quando nelle prossime ore arriverà per cominciare anche lui il ritiro. Dopo Casale e Acerbi, arrivati sabato, la difesa di Sarri – in attesa di Gila – comincia a prendere forma. Romagnoli sarà legato alla Lazio fino al 2027 da un contratto comunque importante da circa 3 milioni. A 27 anni per lui si chiuderà un cerchio.