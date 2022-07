La Juventus potrebbe accelerare per un nuovo importante colpo sul calciomercato. Il PSG l’ha messo in vendita, ma vuole 35 milioni

La Juventus non ha intenzione di fermarsi qui. I bianconeri hanno messo a segno due colpi fondamentali con gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria a Torino.

Ancora diversi nodi dovranno essere sciolti e ci riferiamo, in particolare, alla difesa dove Matthijs de Ligt è in partenza con il Bayern Monaco destinazione preferita dal calciatore e ora in pole position. Il calciomercato della Vecchia Signora non si fermerà a questa cessione, assolutamente. E, anzi, qualche altro colpo potrebbe essere messo a segno a centrocampo dove servirebbe un calciatore capace di dettare i ritmi e impostare l’azione. Un identikit impostato da mesi e che risponde al nome di Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, le cifre per il colpo Paredes

Il PSG è famoso per i suoi colpi in entrata, ma ogni tanto arriva anche la necessità di cedere. E tra i prossimi addii ai parigini dovrebbe esserci proprio quello dell’ex mediano della Roma. ‘L’Equipe’, infatti, l’ha messo nella lista dei calciatori in partenza insieme a Arnaud Kalimuendo, Abdou Diallo e Dina Ebimbe, specificando la valutazione che ne fanno i campioni di Francia. La cifra richiesta è di 35 milioni di euro, ma sicuramente la Juventus cercherà di abbassarla, anche perché stiamo parlando di un calciatore di qualità ma ormai in vendita. E non è un mistero. Ma c’è un pericolo importante ed è quello rappresentato dal Manchester United. I Red Devils avrebbero infatti contattato il PSG per l’argentino come alternativa a de Jong.