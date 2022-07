Juventus, Bonucci e quel segnale inaspettato dai tifosi

Ecco l’accoglienza dei tifosi della Juventus per Leonardo Bonucci: tutti gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

Ultimi rientri alla Continassa per l’inizio del raduno della Juventus di Massimiliano Allegri previsto per oggi. Questa mattina al J Medical si è rivisto anche Leonardo Bonucci.

“Chi sarà il capitano l’anno prossimo? Per gerarchie sarà Bonucci”. Come annunciato dal tecnico bianconero al termine della passata stagione, l’esperto difensore sarà il nuovo capitano dopo gli addii di Chiellini e Dybala. Un’investitura che non è apprezzata da tutti i tifosi della Juventus, ovvero quelli che non hanno mai digerito il ‘tradimento’ del passaggio al Milan e soprattutto la famosa esultanza all’Allianz Stadium con la maglia rossonera. Il senatore bianconero è subito tornato a Torino e da questa stagione sarà anche capitano.

Juventus, l’accoglienza dei tifosi a Leonardo Bonucci

A giudicare dall’accoglienza al J Medical di questa mattina, i trascorsi di Bonucci sembrano però dimenticati: i tifosi, infatti, hanno acclamato il difensore al suo arrivo nel centro medico, intonando il coro “c’è solo un capitano“. Un segnale inaspettato che non lascia dubbi anche sul futuro del giocatore. Leonardo Bonucci guiderà la difesa della Juventus da capitano.