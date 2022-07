Angel Di Maria è un nuovo giocatore della Juventus. La leggenda bianconera, Gianluigi Buffon, esalta il colpo

Sono i giorni di Paul Pogba e Angel Di Maria in casa Juventus. Dopo l’argentino, anche il centrocampista francese è sbarcato a Torino per iniziare la sua seconda avventura in bianconero.

L’entusiasmo è alle stelle e sull’ex Paris Saint-Germain, in particolare, non ha alcun dubbio neanche Gianluigi Buffon. A ‘La Stampa’, la leggenda bianconera si è espressa così sul “Fideo”: “È sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, capace di sacrificarsi per i compagni. Nella mia squadra giocherebbe sempre”.

“È un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. – ha concluso il portiere del Parma, ex PSG – Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel”.