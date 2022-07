Un big fuori dalla lista Champions: la Juventus ha già il sostituto

La Juventus continua a lavorare sia in entrata che in uscita in chiave calciomercato. Difensore con le valigie pronte ed erede dall’Olanda

Il calciomercato della Juventus si accende con gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria a parametro zero. Per i bianconeri anche lavorare sulle uscite sarà fondamentale per riuscire a investire sui rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

In particolare in uscita dalla Juventus continua a esserci Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano che sembrerebbe essere ormai al capolinea della sua esperienza bianconera. Secondo quanto riportato dal giornalista e tifoso juventino Marcello Chirico sul suo profilo Twitter, se Alex Sandro non accetterà la cessione rischierà di essere messo fuori dalla lista per la prossima Champions League e di rimanere in panchina per buona parte della stagione. Scelto già il profilo per sostituirlo.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in uscita: Tagliafico l’erede

La Juve continua a ragionare sul futuro di Alex Sandro, che ormai sembrerebbe quasi segnato. Infatti dopo una stagione deludente, il terzino brasiliano potrebbe essere sacrificato dai bianconeri.

Così per sostituirlo la Juventus potrebbe guardare in Olanda, precisamente nell’Ajax. Secondo quanto riportato dal giornalista Marcello Chirico, il profilo per sostituirlo potrebbe essere Nicolas Tagliafico, terzino argentino con contratto in scadenza nel 2023 con i ‘lancieri’. Come riportato da ‘calciomercatoweb.it’, il prezzo per Tagliafico potrebbe essere di circa 4 milioni. Un affare low cost con il quale la Juventus potrebbe sostituire Alex Sandro.