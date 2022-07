Giornata importante per la Juventus e per Dusan Vlahovic. Visite mediche oggi per il bomber, per cui i tifosi impazziscono

Dusan Vlahovic è il calciatore su cui la Juventus punta forte per il presente e per il futuro. L’attaccante ex Fiorentina, arrivato a suon di milioni, potrebbe vivere la stagione della consacrazione assoluta, anche perché avrà al suo fianco gente come Di Maria e Chiesa.

Oggi per il serbo è giornata di visite mediche al J-Medical, proprio lì dove poco prima era sbarcato il Fideo nell’universo bianconero. E per la punta l’esito non è stato tanto diverso, dato che i tifosi sono letteralmente impazziti al suo arrivo. Cori e selfie per un calciatore che rappresenta il futuro della Juventus, ma che è già fondamentale per il presente bianconero.