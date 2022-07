È il giorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese è atterrato all’aeroporto di Caselle, pronto a ricominciare la sua storia con la Juventus

Paulo Pogba è un nome che sposta e tanto negli equilibri della Juventus e in generale del colpo italiano.

Il centrocampista francese ha lasciato un dolcissimo ricordo in Serie A e ora porta con sé grandi aspettative per il presente e il futuro, a disposizione di Massimiliano Allegri. La trattativa per il ritorno dell’ormai ex Manchester United a parametro zero è durata molto, ma poi è arrivata finalmente la fumata bianca e ora è il momento dei fatti.

Il centrocampista è atterrato, infatti, pochissimi minuti fa con alcuni tifosi che lo stavano aspettando. Il francese ha poi lasciato l’aeroporto di Caselle. Ormai è tutto pronto: Pogba riprende la sua storia alla Juventus.