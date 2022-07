Messaggio social della moglie di Angel Di Maria dopo l’arrivo dell’argentino a Torino: oggi le visite mediche e la firma con la Juventus

È il giorno di Angel Di Maria in casa Juventus, in attesa del gran ritorno di Paul Pogba. L’esterno argentino è sbarcato ieri sera a Torino ed è atteso questa mattina al J Medical per le visite mediche.

Tutti i controlli di rito prima della firma con il club bianconero. Come anticipato da Calciomercato.it, alla fine a prevalere è stata la linea di Di Maria: il 34enne firmerà un solo anno di contratto, senza opzione, con un ingaggio tra parte fissa e bonus intorno agli 8 milioni di euro. L’ex Paris Saint-Germain è atterrato in Italia in compagnia della moglie, Jorgelina Cardoso, che su Instagram ha condiviso un messaggio di sostegno al giocatore per la sua nuova avventura: “Ho capito che i cambiamenti sono necessari per andare avanti. Felice per la tua felicità, amore mio”.

Dopo un lunghissimo corteggiamento, Angel Di Maria diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore della Juventus.