Calciomercato Juventus, nuovo ribaltone Morata: stavolta è tutto deciso

Il mercato della Juventus in fermento soprattutto sul fronte offensivo, intanto sembra sfumare il (vecchio) colpo in attacco

La Juventus continua a macinare colpi e incontri, soprattutto in attacco dove ora è più sguarinta. Gli addii di Dybala, Bernardeschi e Morata hanno lasciato il reparto avanzato senza alternative: nelle prossime ore arriverà Angel Di Maria a Torino, poi toccherà a Pogba che aggiungerà qualità ed esperienza anche a centrocampo.

Tra l’altro si sta scaldando parecchio la trattativa per Nicolò Zaniolo, con l’entourage che in questi giorni sta avendo fitti colloqui con la Roma e anche con i bianconeri. Ieri Vigorelli e Busiello hanno appunto avuto un vertice con la Juventus, in cui si è parlato del talento giallorosso ma anche di Arnautovic. Nella giornata di ieri, però, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, non si è toccato l’argomento Morata da parte dei bianconeri. Lo spagnolo, nonostante l’addio ufficiale alla scadenza del prestito, resta un desiderio di Allegri ma la pista non è affatto calda.

Calciomercato, Morata verso la permanenza all’Atletico Madrid

A confermarlo anche ‘Goal.com’, che riporta della volontà dello stesso Morata di restare all’Atletico Madrid. Uno scenario che sembrava decisamente complicato fino a qualche settimana fa, ma che ora può invece materializzarsi. I motivi sono molteplici e vanno dalla possibilità di fermarsi dopo il continuo peregrinare, anche in una città che ovviamente ha più di un significato per Morata. Poi da parte del club, che ha qualche difficoltà economica e farebbe fatica ad acquistare altri calciatori, per cui tenerlo può convenire anche ai colchoneros. E ha un contratto ancora fino al 2024. All’Atletico, Morata può provare a giocarsi le chance per il Mondiale in Qatar. Certo è, che se dovesse poi arrivare un’offerta importante di almeno 35 milioni di euro allora il Madrid la prenderebbe seriamente in considerazione e andrebbe poi a prendere altri rinforzi. Si era fatto sotto l’Arsenal tempo fa, ma in questi giorni è arrivato Gabriel Jesus.