Napoli e Juventus sono in attesa per la chiusura della telenovela Koulibaly. Tra rilanci per il rinnovo e incontri la questione si fa sempre più spinosa

Il mercato della Juventus si muove su diversi tavoli, con la difesa che in questo momento sembra aver catalizzato l’attenzione. Dopo i saluti di Chiellini e l’addio possibile di Matthijs de Ligt qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare ed in questo senso si colloca l’apprezzamento per Kalidou Koulibaly che al momento ha il contratto in scadenza a giugno 2023 col Napoli, oltre che su di lui anche gli occhi del Chelsea.

Intanto il Napoli non si arrende e farà arrivare al centrale senegalese un’offerta per il prolungamento vicina o pari allo stipendio attuale, senza alcun bonus per provare a trattenere ancora a lungo il calciatore e scongiurare un eventuale passaggio alla Juventus.

Calciomercato, Koulibaly-Juventus: la reazione dei tifosi

La partita resta quindi apertissima tra l’ipotesi di un rinnovo importante per Koulibaly e l’ombra forte di una Juventus che in caso di addio di de Ligt avrebbe inevitabilmente bisogno di un forte difensore da andare a mettere tra le mani di Allegri. Intanto sui social il nome del centrale azzurro circola parecchio e porta i tifosi ad alcune riflessioni:

