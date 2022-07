La Juventus si muove con forza sul mercato e non si ferma agli arrivi di Di Maria e Pogba. Si aprono nuovi scenari su un possibile ritorno alla corte di Allegri

Juventus scatenata nella giornata di mercoledì a Milano. Diversi infatti gli incroci di mercato per la dirigenza bianconera, che nel weekend accoglierà a Torino Di Maria e Pogba.

La ‘Vecchia Signora’ non si ferma però all’argentino e all’ex Manchester United. Con de Ligt in bilico, parte l’assalto a Koulibaly con il Napoli però che non molla la presa e punta al rinnovo del senegalese. Cherubini e soci hanno incontrato anche il rappresentante di Zaniolo, oltre a un membro dell’entourage che cura gli interessi di Alvaro Morata.

Lo spagnolo non è stato il piatto forte delle discussioni come raccolto da Calciomercato.it, ma rimane in orbita Juve considerando la stima di Massimiliano Allegri che ne ha bloccato la cessione a gennaio. Il club bianconero non ha esercitato il diritto di riscatto a 35 milioni perché puntava a un forte sconto (una cifra non superiore ai 20 milioni), con l’attaccante che è tornato così a Madrid. Simeone e l’Atletico non sono convinti comunque di puntare sul giocatore, con la Juventus dunque che rientra in gioco per un nuovo ritorno (sarebbe il terzo) del classe ’92 sotto la Mole come scrive il ‘Corriere della Sera’.

Calciomercato Juventus, Morata non tramonta: si pensa al nuovo ritorno

Un ritorno di fiamma per Morata potrebbe comunque entrare nel vivo nelle prossime settimane, soprattutto se l’Atletico Madrid non avrà trovato una soluzione per l’ex Real e Chelsea, che al momento non ha offerte concrete sul piatto visto che il Barcellona sembra essersi defilato. La Juve studia un nuovo assalto e rimane vigile alla finestra in attesa degli eventi.