Il Manchester United guarda anche in Serie A per il dopo Cristiano Ronaldo: è stato eletto il prescelto

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. Nel bene e, a volte, anche nel male visto che non si è presentato al raduno a Carrington del Manchester United. La stagione del ritorno a Old Trafford è stata tutt’altro che indimenticabile e chiusa soprattutto con la delusione per la mancata qualificazione in Champions League.

Allo stato attuale, con un altro anno di contratto, CR7 il prossimo giocherebbe l’Europa League. Non fosse che al raduno della squadra il portoghese non si è presentato, con una sorta di deja vu del suo addio alla Juventus. A quanto filtra Ronaldo sta forzando la sua cessione, si è parlato in maniera insistente del Bayern Monaco ma in queste ore anche e soprattutto del Chelsea. E di riflesso, anche il Manchester United si guarda attorno per la sua eventuale sostituzione. Un nome così pesante ha bisogno di essere rimpiazzato al meglio. In Serie A ci sono diverse punte che potrebbero fare al caso di ten Hag e che sono già state accostate allo United.

Ronaldo via dal Manchester United: il sostituto scelto dalla Serie A è Lautaro Martinez

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Il #ManchesterUnited guarda anche in #SerieA per il dopo #CristianoRonaldo: chi sarebbe più adatto al gioco di #TenHag? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 6, 2022

Nel sondaggio su Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri followers quale sarebbe il sostituto ideale di Cristiano Ronaldo per il Manchester United. I nomi sono quelli che nell’ultima Serie A, al netto di Immobile e Vlahovic, hanno fatto meglio e si sono messi più in mostra. A vincere in volata è stato alla fine Lautaro Martinez, che ha vinto con il 33,6% dei voti. Alle sue spalle Victor Osimhen con il 29,1 e al terzo posto Rafael Leao con il 23,1. Ultimo invece Tammy Abraham con il 14,2%: l’inglese della Roma nelle scorse settimane è stato effettivamente cercato anche dallo United, ma i giallorossi non hanno intenzione di cederlo.