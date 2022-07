Dal Napoli alla Juventus, un ponte che spesso ha portato ad inevitabili polemiche da parte dei tifosi. Intanto non solo Koulibaly ma anche un altro azzurro possibile nel mirino dei bianconeri

Napoli e Juventus sono certamente rivali sul campo, con i tifosi che sentono particolarmente la sfida a distanza, ma non vanno sottovalutate le strade che portano al calciomercato e che spesso e volentieri tra trattative più o meno riuscite vanno ad incrociare i destini dei due club. Il caso Higuain è il più eclatante degli ultimi anni ma non va dimenticato l’interessamento per Koulibaly da parte della società di Agnelli, soprattutto qualora dovesse partire de Ligt. Nel caso specifico del senegalese De Laurentiis è pronto alla sua mossa con un’offerta importante per il rinnovo di contratto, unico strappo al salary cap societario.

Si prospetta ad ogni modo un’estate particolare per il Napoli che rischia di dover dire addio a diversi pezzi della sua storia recente. Non solo Insigne, Ghoulam o Mertens, ma anche Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza nel giugno 2023 senza rinnovo all’orizzonte. Il centrocampista iberico avrebbe molti estimatori in Liga e sebbene il ritorno sia ben visto in ottica bookmakers, secondo quanto evidenziato da ‘Betclic’ come meta possibile ci sarebbe anche la Juventus.

Calciomercato Napoli, per Fabian Ruiz spunta all’orizzonte l’interesse della Juventus

Nell’ultima annata di Serie A Fabian Ruiz ha messo a referto ben 7 reti in 32 presenze raggiungendo il proprio primato in carriera di gol in un’unica stagione di Serie A. Stando ai bookmakers sul centrocampista napoletano ci sarebbero quattro big europee con l’Atletico Madrid ad aprire la contesa con una quota di 4,50. La Juventus è inoltre tra le destinazioni papabili ed è pagata a 7,50, mentre leggermente più indietro ci sono le altre due grandi di Spagna, il Real Madrid e il Barcellona, che si sono intiepidite sul calciatore.

Ad ogni modo senza rinnovo tra 12 mesi circa Fabian Ruiz lascerà il Napoli a parametro zero ed andrebbe così ad unirsi a casi eclatanti come quello di Insigne andato a Toronto e Mertens ancora senza squadra.