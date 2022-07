Suarez in Serie A, è la volta buona: vittoria in volata

Il calciomercato estivo entra nel vivo, ma molti calciatori importanti sono ancora senza contratto: deciso l’approdo di uno dei big in Serie A

In questi ultimi anni è stato sempre più importante il calciomercato relativo ai giocatori svincolati. Una tendenza netta che ha cambiato il volto di parecchie squadre e sui diverse società hanno costruito le loro fortune. In passato è stata la Juventus in Italia, ora tocca all’Inter vedi Calhanoglu e ora anche Onana e Mkhitaryan.

Senza contare i campioni che nonostante lo status di svincolati non hanno ancora scelto la loro prossima destinazione. Il caso più eclatante è ovviamente quelo di Paulo Dybala, in trattativa proprio con l’Inter. Non solo, perché anche all’estero si sono mossi in parecchi e altri ancora aspettano. Vedi Isco, accostato in queste ore alla Roma, anche se la società giallorossa ha smentito la pista. “Il calcio si sta trasformando, è la prima volta che ci sono tanti giocatori svincolati”, ha sottolineato Marotta nella conferenza di questo pomeriggio. In Italia c’è anche Mertens, ma è in buona compagnia.

📊SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x Talenti offensivi ancora senza contratto: chi vorreste nella vostra squadra ❓ ⚡️VOTA, COMMENTA e RT — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 5, 2022

Calciomercato, poker di svincolati di lusso: scelto Suarez

Su Twitter abbiamo chiesto ai nostri followers quale tra lo stesso Mertens, Isco, Cavani e Suarez vorrebbero vedere nella propria squadra, quindi sostanzialmente in Serie A. Quattro giocatori di lusso ancora senza squadra che se la sono giocata fino alla fine: a spuntarla è stato il ‘pistolero’ Suarez con il 33,8% dei voti. A seguire Isco, che ha lasciato il Real Madrid, con il 26%. Poi Mertens, che potrebbe anche andare alla Lazio di Sarri, con il 22% e infine Cavani con il 18,2%. Tutti nomi anche decisamente esperti e in là con gli anni, ad eccezione di Isco, ma che conservano sempre un grande fascino e soprattutto una qualità e un carisma immutati. Nel caso di Suarez, vederlo in Serie A sarebbe complicato anche per questioni di ingaggio: verosimilmente l’unica squadra a poterlo ingaggiare sarebbe proprio la Juventus.