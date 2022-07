Calciomercato Juve, lo scambio con la Roma non s’ha da fare: tifosi inferociti

“Non si tocca”: arriva la presa di posizione sul calciatore che potrebbe rientrare nell’affare Zaniolo alla Juventus

La Juventus in questi giorni d’estate è chiamata a risolvere la grana Cuadrado. Il giocatore, come raccontato le settimane scorse, non appare rientrare più nei piani dei bianconeri, almeno alle condizioni attuali.

Lo stipendio, percepito attualmente dal colombiano, che lo scorso 26 maggio ha compiuto 34, evidentemente non è più considerato consono ai parametri del club di Torino.

In queste ore, il giornalista Momblano ha svelato che Cuadrado sarebbe stato individuato come la giusta contropartita per arrivare a Zaniolo. Un’idea quella relativa al colombiano che potrebbe piacere a Jose Mourinho, meno ai tifosi bianconeri.

Sui social si sta discutendo del possibile addio di Cuadrado e i sostenitori della Vecchia sono davvero poco convinti. Tanti i commenti su Twitter, che vogliono il colombiano ancora a Torino:

Capisco che è una questione di ruoli, di età, e di zavorre che non hanno la fila dietro, ma proprio lui no…#Cuadrado pic.twitter.com/ZhvoO2v8dx — Emanuele (@emanuelelecito) July 5, 2022

Il panita non si tocca!!! #Cuadrado — 𝕋𝕚𝕣𝕖𝕕𝕄𝕒𝕟𝕎𝕒𝕝𝕜𝕚𝕟𝕘 (@TiredManWalking) July 5, 2022

Non date #Cuadrado a Mourinho. Io vi ho avvertito. — xenotipo (@immune27483301) July 5, 2022