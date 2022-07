Calciomercato, un obiettivo gela Allegri: ‘Mai alla Juventus’

C’è grande fermento in ottica calciomercato Juventus in entrata e in uscita. Un obiettivo di Allegri pronto a rifiutare i bianconeri

In attesa di ufficializzare i colpi a costo zero di Paul Pogba di ritorno dal Manchester United e di Angel Di Maria svincolatosi dal Paris Saint-Germain, la Juventus continua a lavorare sul terreno del calciomercato per rinforzare la rosa.

Molto dipenderà dalla cessione di Matthijs de Ligt, che potrebbe finanziare buona parte del mercato bianconero. Qualora il difensore centrale olandese, sul quale si sta prospettando un duello tra il Bayern Monaco ed il Chelsea, dovesse partire per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, la Juve avrebbe la liquidità necessaria per mettere a segno acquisti importanti. Oltre alla pista Zaniolo, sempre più calda, diventerà inevitabilmente necessario rimpiazzare proprio de Ligt. Tra i preferiti del tecnico Massimiliano Allegri c’è senza dubbio Kalidou Koulibaly, per il quale però il Napoli chiederebbe un prezzo maggiorato alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Napoli, Koulibaly alla Juventus: ecco come stanno le cose

Ma Koulibaly accetterebbe di vestire la maglia degli eterni rivali della Juventus? Il centrale difensivo senegalese va ripetendo agli amici più stretti che, per rispetto ai tifosi del Napoli, non andrebbe mai alla Juve. Soltanto la proposta di un ingaggio faraonico potrebbe far cambiare idea all’ex Genk.