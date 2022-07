Destinazione impensabile: Bernardeschi trova squadra

Colpo di scena in ottica calciomercato. Svincolato dalla Juventus, Bernardeschi potrebbe accasarsi gratis in un club a sorpresa

Non solo Dybala. Tra i giocatori che si sono svincolati dalla Juventus lo scorso 30 giugno c’è anche l’altro mancino Federico Bernardeschi. Il 28enne esterno offensivo della Nazionale è alla ricerca di una nuova avventura e spunta una pista clamorosa.

Accostato a quasi tutti i top club di Serie A, dai campioni d’Italia del Milan ai ‘cugini’ dell’Inter passando per la Roma e, soprattutto, per il Napoli come confermato dallo stesso presidente dei partenopei De Laurentiis, Bernardeschi potrebbe fare una scelta davvero a sorpresa, lasciando l’Italia e anche l’Europa. L’insider di calcio statunitense Will Forbes, sul suo profilo Twitter, ha infatti scritto che ci sarebbe un forte interessamento del Toronto per l’ormai ex Juve, rilanciando una pista emersa oltre un mese fa. Insomma, un trasferimento in Canada (nella squadra che ha già accolto Insigne e Criscito, ndr) che rischia di fargli perdere la maglia Azzurra e di certificare che la sua carriera è in fase calante.