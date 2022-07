Bernardeschi shock, lascia l’Europa: adesso è fatta davvero

La Juventus ha detto addio a diversi giocatori in questi giorni: per uno di loro si prospetta un futuro clamoroso fuori dall’Europa

Dybala, Bernardeschi, Morata. Sono questi i tre calciatori che la Juventus ha salutato il 30 giugno scorso: nessuna sorpresa, ma una scelta dopo la scadenza dei rispettivi accordi. Tre attaccanti che hanno lasciato sguarnito ovviamente il reparto avanzato, che a breve sarà in parte rimpolpato da Angel Di Maria.

A questo punto per tutti e tre si è aperto il toto-futuro sulla prossima squadra. Per Alvaro Morata al momento c’è la permanenza all’Atletico Madrid, con l’Arsenal che ha preso Gabriel Jesus e in attesa di eventuali nuove offerte. Per Paulo Dybala il discorso è ancora più complicato, visto che da settimane è in contatto con l’Inter. Oggi però Marotta ha in qualche modo ‘frenato’ sull’arrivo dell’argentino sottolineando come ad ora i nerazzurri siano al completo in attacco. Poi c’è Bernardeschi, per cui si era parlato di Lazio ma anche Napoli e addirittura Fiorentina. Al momento non c’è nulla di definito e anzi in questi minuti è spuntata una clamorosa indiscrezione di calciomercato che arriva da oltreoceano.

Bernardeschi verso il Toronto con Insigne e Criscito. Dal Canada: “È fatta”

Secondo quanto riportato su Twitter da Will Forbes, Federico Bernardeschi sarà un nuovo giocatore del Toronto. Proprio la società che ha già ingaggiato Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, entrambi a parametro zero. I canadesi guardano ancora in Serie A, stavolta con un giocatore under 30. Secondo il reporter esperto di mercato in tema MLS, la trattativa sarebbe addirittura chiusa, con Bernardeschi in arrivo Toronto. Che intanto sta cedendo Alejandro Pozuelo – stesso ruolo dell’ex Juve – all’Inter Miami, liberando anche la casella del suo ingaggio. Questo è un ulteriore indizio e conferma di come Bernardeschi sia destinato a firmare con i canadesi, raggiungendo Insigne e Criscito.