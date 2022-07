Tudor, UFFICIALE la firma: al via la nuova avventura

Ufficiale, nuova avventura dopo Verona per Igor Tudor: il tecnico croato ha firmato un contratto biennale

Dopo l’ottima annata sulla panchina del Verona, Igor Tudor riparte dalla Francia. La fumata bianca, come aveva sottolineato Calciomercato.it, era molto vicina e l’affare era ormai ad un passo. Passo che è stato fatto oggi, con l’ufficialità diramata dall’Olympique Marsiglia. Il club francese ha infatti annunciato il tecnico croato come nuova guida della squadra, per lui contratto biennale.

Tudor va a sostituire Jorge Sampaoli. Ora attenzione alle possibili manovre di mercato da parte dei marsigliesi. Tudor guarda infatti con attenzione alla Serie A e in particolar modo a Verona per possibili nuovi innesti. In questo senso, tra i nomi più graditi, ci sono Tameze e Simeone.

Questo il comunicato ufficiale del club transalpino:

“L’OM è molto felice di aver raggiunto un accordo con Igor Tudor e ora inizia una nuova tappa del nuovo percorso. Tudor ha firmato un contratto di due anni con il club”.