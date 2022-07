Accordo imminente per Scamacca: confermata anticipazione CM.IT

Il futuro di Gianluca Scamacca dovrebbe definirsi a breve. L’anticipazione di Calciomercato.it viene confermata

Sono giorni intensi sul calciomercato e ci mancherebbe, visto che siamo a luglio e in questa sessione diversi big stanno cambiando casacca e a suon di milioni.

Uno di questi è Gianluca Scamacca. Il calciatore del Sassuolo si è ben messo in evidenza nell’ultima stagione a suon di gol e giocate di alto livello, che l’hanno portato anche nella Nazionale italiana. La Juventus, e poi anche Inter e Milan, si sono fiondate sul talento, ma senza affondare il colpo, anche perché le cifre richieste dai neroverdi erano e sono davvero proibitive. Ora, però, una squadra ha messo la freccia rispetto a tutte le altre e si tratta del PSG.

Scamacca sempre più vicino al PSG: confermata l’anticipazione di CM.IT

Di Scamacca al PSG ve ne stiamo parlando da tempo e in più occasioni. Il bomber in Francia non è ancora una certezza, ma le parti sono sempre più vicine a definire l’accordo, fattore che potrebbe sbloccare altre operazioni sul calciomercato. Inoltre, vi abbiamo riportato anche le cifre in ballo per il bomber. Oggi si è sbilanciato anche ‘Le Parisien’ che ha scritto quanto Sassuolo e PSG siano vicini ad accordarsi per il trasferimento del 23enne attaccante italiano. L’operazione dovrebbe arrivare addirittura a 50 milioni di euro dovrebbe concludersi la prossima settimana. Vedremo se sarà davvero così, ma di sicuro Scamacca si avvicina a grandi passi a Parigi.