Lazio, UFFICIALE l’addio: ecco la nuova squadra di Luiz Felipe

Lazio, si conclude ufficialmente l’avventura di Luiz Felipe in biancoceleste: nuova avventura per l’italo-brasiliano

Dopo aver conquistato anche la nazionale italiana con la maglia della Lazio, Luiz Felipe lascia l’Italia per approdare in Spagna. Il difensore italo-brasiliano è infatti un nuovo difensore del Real Betis. Il classe 1997 lascia la capitale per approdare a Siviglia a parametro zero. Una notizia che era già nell’aria e di cui era attesa solo l’ufficialità.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club andaluso:

“Il Real Betis Balompie ha aggiunto tra le proprie fila Luiz Felipe. Il centrale italo-brasiliano sarà un giocatore biancoverde sino al 2027”.