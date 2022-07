Calciomercato Juventus, cessione programmata: “Andrà via a gennaio”

La Juventus non si muove solo in entrata: attenzione anche ai possibili addii. Un calciatore importante per i bianconeri potrebbe andare via

La Juventus non si nasconde e per la prossima stagione ha tutta l’intenzione di puntare direttamente allo scudetto, dopo un paio di anni al di sotto delle aspettative.

Lo ha detto Massimiliano Allegri in tempi non sospetti e lo pensano in società. E proprio la dirigenza sta lavorando sul calciomercato per soddisfare le esigenze dell’allenatore e garantirgli un organico di alto livello. Non è semplice, ma la Vecchia Signora sembra aver individuato gli interpreti giusti, da Pogba e Di Maria arrivando a Zaniolo. Ovviamente, però, i bianconeri non possono ragionare solo in entrata, ma toccherà anche effettuare alcune uscite per questioni di profondità di organica e sostenibilità economica. Una di queste potrebbe concretizzarsi a gennaio.

La Juventus e il futuro di Cuadrado: l’addio potrebbe arrivare a gennaio

Si è parlato molto, nelle ultime settimane, di Juan Cuadrado e del rinnovo automatico con la Juventus. A far discutere non è tanto il prolungamento fino al 2023, ma le cifre, visto che si parla di 5 milioni netti a stagione. I bianconeri avrebbero voluto ritoccare al ribasso le cifre, ma è stato lo stesso calciatore a dire di vedersi alla Juventus in futuro, smentendo le voci di tensione tra le parti. L’argomento, però, è ancora caldo e ne ha parlato il giornalista Tony Damascelli a ‘Radio Radio’, confermando il possibile addio: “Parlando di calcio, all’inizio la Juve giocherà con Di Maria a destra e Vlahovic, in attesa del ritorno di Chiesa. E Cuadrado fa la riserva. Oppure l’argentino a sinistra e il colombiano a destra. Anche se le voci torinesi mi dicono che Cuadrado a gennaio andrà via”.