Eriksen pronto a tornare in un top club: accordo verbale

Christian Eriksen, ex centrocampista dell’Inter, avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Manchester United: le ultimissime notizie di calciomercato

Christian Eriksen è pronto a fare un altro salto in quello che è il “secondo tempo” della sua carriera.

Quanto avvenuto lo scorso anno nella sfida contro la Finlandia è ancora negli occhi e nei ricordi di tutti gli amanti del calcio e, rivedere in questo 2022 il centrocampista danese in campo è stato un momento di assoluta felicità e bellezza. Il suo rientro sul rettangolo verde con la maglia del Brentford ci ha riconsegnato un giocatore ancora in grado di decidere e determinare in un campionato di valore assoluto come la Premier League.

Queste qualità non sono passate inosservate alla dirigenza del Manchester United che, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, avrebbe raggiunto un accordo verbale con Christian Eriksen per vestire la maglia dei Red Devils nella prossima stagione. Il top club inglese, reduce da una stagione decisamente deludente, ripartirà da quella che è stata una colonna dell’Ajax, Erik Ten Hag, che troverebbe quindi un altro grande ex della società olandese, the danish maestro, Christian Eriksen.