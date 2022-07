Coronavirus, il bollettino del 7 luglio: 262.557 tamponi effettuati, cresce il tasso di positività

Sono 71.947 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore e 57 i morti secondo i dati del ministero della Salute. Nel complesso sono stati effettuati 262.557 tamponi, per un tasso di positività pari al 27,4%, in crescita dell’1,4% rispetto a sabato. Non si ferma la crescita di pazienti Covdi ricoverati: 16 in più nelle terapie intensive, 177 in più negli altri reparti. E gli attualmente positivi superano quota un milione di persone.

I ricoverati con sintomi sono 7.212 mentre in isolamento domiciliare, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, ci sono 1.002.440 persone. Gli attualmente positivi sono 1.009.943. I casi totali, dall’inizio della pandemia, arrivano a quota 18.768.871