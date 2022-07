Donnarumma ha un alleato a sorpresa in Serie A

Per Gianluigi Donnarumma potrebbe esserci un alleato a sorpresa in Serie A: l’operazione che può agevolare il portiere

Per Donnarumma potrebbe esserci un alleato a sorpresa in Serie A. Il portiere ha vissuto una stagione complicata al primo anno al Psg, con il ballottaggio con Keylor Navas che ha avuto un effetto non certo positivo sul suo rendimento.

Lo stesso ex Milan ha chiarito che non è disposto a vivere un’altra annata come quella precedente e il Psg sembrerebbe volerlo agevolare: in attesa che Galtier prenda possesso della panchina, la volontà della squadra è di affidare a Donnarumma il ruolo di primo portiere. Una scelta che ovviamente sarebbe poco gradita da Keylor Navas, soprattutto se dovesse restare a Parigi.

A questo proposito arriva la notizia di un interessamento di un club italiano per il portiere del Costa Rica.

Calciomercato Napoli, idea Keylor Navas

Secondo quanto riferisce ‘Repubblica’, ci sarebbe il forte interesse del Napoli per Keylor Navas. L’eventuale partenza dell’ex Real Madrid, agevolerebbe Donnarumma che avrebbe a quel punto strada libera per essere il numero 1 indiscusso del Psg.

Una ipotesi però complicata da realizzare considerato l’ingaggio del portiere costaricano, in netta contrapposizione con il tetto di ingaggio che il presidente del Napoli De Laurentiis ha imposto per la prossima stagione.