Pogba non vuole più aspettare: il messaggio è chiaro

Paul Pogba attende l’annuncio che lo farà tornare ad essere un giocatore della Juventus: il francese manda un messaggio chiaro

L’affare è fatto, si aspetta soltanto l’annuncio ufficiale. Paul Pogba è pronto ad essere nuovamente un calciatore della Juventus.

Il coutdown va avanti ormai da giorni, da quando l’intesa tra le parti è stata trovata e ormai non si attende altro che la formalizzazione dell’affare. Lo aspetta anche il centrocampista francese che sui social si dimostra impaziente di iniziare la sua nuova avventura.

Pogba, infatti, ha pubblicato alcuni scatti su Instagram in cui è su un campo di calcio alle prese con un mini allenamento solitario. Ad accompagnare le immagini una frase che non lascia certo dubbi di interpretazione: “Can’t wait”, non posso aspettare.

Calciomercato Juventus, conto alla rovescia per Pogba

Non dovrà attendere molto Pogba per cominciare la sua seconda esperienza alla Juventus. Per l’annuncio del centrocampista francese non manca poi così tanto ed allora meglio prepararsi per farsi trovare pronto. Il ‘Polpo’ non sta più nelle palle, presto tornerà a vestire bianconero.