Allegri, nessun dubbio: “Rimarrà anche senza successi”

La sentenza sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus, nonostante un’ultima stagione affrontata con parecchie difficoltà e senza successi

Ad un anno di distanza dal clamoroso ritorno sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri non è riuscito ancora a riconquistare i suoi vecchi tifosi. Complice i lavori in corso alla Continassa sulla costruzione del nuovo progetto ed un’annata senza trofei in bacheca, l’allenatore toscano dovrà riguadagnarsi in campo la fiducia.

In questo senso un ottimo assist lo sta fornendo il mercato bianconero che, dopo avergli confezionato lo scorso gennaio i colpi Zakaria e Vlahovic, è ripartito fortissimo con Paul Pogba e Angel Di Maria a costo zero. In avanti Kostic o Zaniolo potrebbero poi completare il parco attaccanti, mentre in difesa i principali movimenti ruoteranno attorno al futuro di de Ligt.

Sul centrale olandese, dopo le prime difficoltà dell’operazione, secondo le ultime da Londra Chelsea e Juventus starebbero lavorando positivamente per ridurre le distanza per il trasferimento a titolo definitivo. Ovviamente con l’addio di de Ligt, sommato a quello di Chiellini, la difesa della Juventus andrebbe ricostruita quasi da capo, complicando ulteriormente il lavoro di crescita di Allegri.

Sentenza su Allegri: “Con Agnelli non andrà via”

Tornando allo scarso entusiasmo che ha generato in alcuni tifosi il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus – sebbene i cinque scudetti vinti consecutivamente e le due finali di Champions League disputate nel suo primo ciclo a Torino – secondo l’opinionista Daniel Pisani in diretta su ‘Top Calcio 24’ le principali colpe del flop bianconero andrebbero attribuite anche al presidente Agnelli: “Finché ci sarà Agnelli, Allegri non andrà via, anche se non vincerà. Sono troppo amici. Ed è un grande errore del presidente questo, perché in un top club non possono esistere rapporti d’amicizia, ma solo professionali”.