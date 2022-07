CMIT TV | Chiariello: “Koulibaly? Ecco dove va”

Intervenuto alla CMIT TV, Umberto Chiariello ha parlato del mercato del Napoli e in particolare del futuro di Koulibaly

“Koulibaly alla Juventus? Mai. Ho la sensazione che vada a Londra”. A parlare è Umberto Chiariello, che è intervenuto in diretta alla CM.IT TV e ha parlato del mercato legato al Napoli e in particolare del futuro di Kalidou Koulibaly. Chiariello ha escluso l’ipotesi di vedere il senegalese alla Juventus.

Il giornalista ha parlato anche del discorso rinnovamento in casa Napoli: “Sono contro il rinnovo di Mertens se deve essere l’anno del rinnovamento. Cosa che a ragion veduta si può fare visto che il distacco da Milan, Inter e Juventus non è abissale, mentre Roma, Fiorentina e Lazio devono recuperare 15 punti di distacco. Il rischio calcolato è quello di poter mantenere il quarto posto con un profondo rinnovamento. Ma se il rinnovamento deve essere vero, allora che si punti sui giovani. Zanoli e Zerbin possono esserci in rosa, ma va valorizzato uno come Gaetano. Per fargli spazio devono andare via gente come Elmas, Ruiz o lo stesso Mertens”.

Per quanto riguarda il mercato in entrata: “Kvaratskhelia non lo conosco, va valutato. Dicono somigli a Leao. Zerbin ha una buona gamba, può essere una buona alternativa al georgiano, ma io credo che la scelta migliore sia Deulofeu, che può giocare sia a destra che a sinistra. Sarebbe la soluzione migliore e al fianco di Zielinski lo vedo molto bene”.