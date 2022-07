CM.IT | Lazio, sorpresa Reina: ecco la nuova squadra

Lazio, sorpresa per quanto riguarda il futuro di Reina, nel frattempo ecco il principale candidato per la porta biancoceleste

Dopo un’annata trascorsa a giocarsi il posto con Strakosha, il futuro di Pepe Reina sarebbe ora lontano da Roma. Il contratto dell’estremo difensore scade nel 2023, ma l’avventura biancoceleste potrebbe concludersi quest’estate, addirittura nelle prossime ore.

Come raccolto infatti da Calciomercato.it, l’entourage del giocatore sarebbe a colloquio con la dirigenza della Lazio per trovare un accordo per risolvere il contratto con un anno di anticipo. I rapporti tra Reina e Sarri si sono incrinati nel corso della stagione e anche per questo motivo il giocatore è al lavoro per interrompere anticipatamente il contratto con i biancocelesti. Tra l’estremo difensore e il Villarreal sono in corso contatti avanzati: un ritorno a vestire la maglia del ‘Submarino Amarillo’ appare infatti la pista più probabile.

Lazio che nel frattempo è in cerca di un portiere titolare. Due sono i nomi su cui si sta concentrando la società. Uno è Carnesecchi dell’Atalanta, che si è però operato a metà giugno e che dovrebbe restare fermo almeno altri tre mesi. L’altro è invece Vicario, riscattato dall’Empoli. I biancocelesti lo tengono sott’occhio da tempo e ora sembra esserci lui in pole position, anche perché le posizioni tra Atalanta e Lazio per Carnesecchi sono piuttosto distanti.