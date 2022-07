Icardi-Juventus, l’annuncio di Momblano: “Decisione perentoria”

In casa Paris Saint Germain c’è anche da sbrigare la grana relativa a Mauro Icardi. Un corpo estraneo alla squadra nell’ultima annata ed ora riaccostato di nuovo alla Serie A. C’è un annuncio

Non è stata una stagione semplice per Mauro Icardi al Paris Saint Germain dove ha collezionato tanta panchina alle spalle del tridente delle meraviglie composto da Messi, Neymar e Mbappe, il tutto senza considerare anche Angel Di Maria. Il centravanti argentino ha quindi avuto un minutaggio in calo, alla luce anche di qualche infortunio di troppo e di una scarsa fiducia nei suoi confronti da parte della guida tecnica, come testimoniato soprattutto dalle scelte nelle gare di Champions.

In stagione col PSG Icardi ha peraltro messo a referto appena 4 reti in Ligue 1 ed una in coppa di Francia, per un bottino misero di complessivi cinque gol che sono evidentemente lontanissimi dagli score di quando militava in Serie A. Proprio al campionato italiano viene periodicamente accostato con buona cadenza per trovare rilancio e continuità. Tante le società a cui è stato avvicinato nelle scorse sessioni di mercato: dal Milan al Napoli, passando per Roma e soprattutto Juventus. E ora di recente è tornato in auge per una realtà emergente come il Monza.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Perentorio no al nome di Icardi”

Un nome dunque quello di Icardi che è destinato ad infiammare le prossime settimane di calciomercato, riaccendendo su di lui i fari di una sessione estiva che potrebbe portarlo altrove dopo la delusione targata PSG. In Italia l’argentino ha reso al meglio nella propria carriera ed un ritorno non è da escludere, al netto dei costi elevati soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio.

Tutto ciò però nel caso non avverrebbe alla Juventus, come evidenziato dal giornalista ed esperto di mercato Luca Momblano che sul suo profilo Twitter ha chiaramente scritto: “Perentorio no della Juventus al nome di Mauro Icardi“. Un profilo quello dell’argentino che quindi non scalda l’ambiente bianconero.