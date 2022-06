Cambiaso-Juventus, la Salernitana tenta il colpo

La Juventus si avvicina all’acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa, mentre la Salernitana sogna il colpo a sorpresa

La stagione del Genoa è terminata nel peggiore dei modi, ovvero con la retrocessione in Serie B. Ma tra gli aspetti positivi c’è stato sicuramente il rendimento di Andrea Cambiaso, che è sbocciato ed ha incantato la Serie A con la sua maturità nonostante i suoi 22 anni.

A puntare subito il mirino su di lui è stata la Juventus, che ha fiutato subito l’affare. Il passaggio di Cambiaso in bianconero è ormai in dirittura d’arrivo, con Dragusin come contropartita e tre milioni più bonus. Nel frattempo c’è già chi ha messo nel mirino Cambiaso per averlo in prestito, ovvero la Salernitana.

Juventus, Cambiaso vicino: la Salernitana pensa già al prestito

Dal Genoa alla Juventus, questo dovrebbe essere il grande salto di Andrea Cambiaso in questa sessione estiva di calciomercato, a meno di improvvisi colpi di scena. Con la trattativa per il passaggio del difensore che avanza, c’è già chi ragiona sul possibile prestito del classe 2000.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, con il passaggio di Cambiaso alla Juventus, ancora non ufficiale, la Salernitana vorrebbe tentare di prendere in prestito il difensore per la prossima stagione. Dunque un possibile colpo per i campani che dipenderà anche dalla buona riuscita dell’operazione tra Juventus e Genoa.