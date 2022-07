VIDEO CM.IT | Bonaccini: “Un campione al posto di de Ligt. Dybala merita una big”

Le dichiarazioni di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e noto tifoso della Juventus, a margine dell’evento di apertura del calciomercato estivo

L’evento di scena nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini ha aperto ufficialmente i battenti della sessione estiva del calciomercato.

Presente tra gli altri anche il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, noto tifoso della Juventus: “Spero che i bianconeri possano tornare a vincere la prossima stagione. Spesso ci si abitua troppo bene e il ciclo dei nove scudetti di fila credo sarà irripetibile. Mi aspetto un mercato importante per rinforzare la squadra nel modo giusto – ha sottolineato Bonaccini come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it – Quest’anno ho trovato soddisfazioni comunque con il Modena per la promozione in Serie B: addirittura anche grazie a un gol del portiere da novanta metri…”.

FUTURO DE LIGT – “Se de Ligt andrà dalla via non ho dubbi che la Juve acquisterà un altro grande campione nel ruolo, che sia Bremer o Koulibaly. Bisogna fare anche delle valutazioni di tipo economico per certi giocatori”.

ADDIO DYBALA – “Sono dispiaciuto della sua partenza, ma credo fosse arrivato a compimento un ciclo. Dopo diversi anni ci può stare un cambio di maglia. Da tifoso non posso che augurargli il meglio per il prosieguo della sua carriera. Che effetto mi farebbe se andasse all’Inter? Merita di giocare in una grande squadra perché è un giocatore importante”.