Bernardeschi ora può lasciare la Serie A: lo aspetta la Champions

Per Federico Bernardeschi nuovo sondaggio con possibile destinazione da Champions League: ci pensa la big

Da oggi senza squadra, di certo in buona compagnia visto che non sono pochi i calciatori che non hanno rinnovato il contratto e non hanno ancora trovato una nuova squadra.

Tra questi c’è anche Federico Bernardeschi che ieri ha vissuto il suo ultimo giorno da calciatore della Juventus. Fine del contratto e inizio di una nuova avventura… ma quale? Questo l’interrogativo che non ha ancora una risposta: la pista Napoli – come raccontato da Calciomercato.it – deve affrontare due ostacoli (la necessità di una cessione e la distanza sull’ingaggio) mentre le altre ipotesi italiane restano per il momento sullo sfondo.

Arriva però un sondaggio proveniente dall’estero che potrebbe rappresentare la svolta per il futuro di Bernardeschi.

Calciomercato, l’Atletico Madrid pensa a Bernardeschi

Secondo quanto riferisce ‘Sky’, infatti, l’Atletico Madrid si sarebbe inserito per Federico Bernardeschi. Dopo aver preso Witsel a parametro zero, Simeone pensa ad un altro acquisto gratis e punta l’esterno italiano.

Approfittando del fatto che il 28enne non ha ancora un accordo con nessun club, i ‘colchoneros’ si sono fatti avanti. Potrebbe quindi essere in Spagna la nuova tappa della carriera di Bernardeschi.