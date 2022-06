Terzo acquisto del Monza: UFFICIALE il nuovo difensore

Il Monza di Galliani e Berlusconi si conferma in assoluto uno dei club più attivi in questa prima fase di calciomercato

Il coro lanciato unanime da Galliani e Berlusconi in occasione della promozione del Monza in Serie A circa le grandi ambizioni del club, sta trovando una sponda importante dal mercato. La società brianzola sino a questo momento si è confermata tra le squadre più attive in entrata.

L’obiettivo dichiarato della dirigenza è infatti quello di poter lottare per obiettivi più ambiziosi che per la salvezza. Nonostante per il Monza si tratti della primissima volta nella sua storia nella massima divisione italiana, il progetto partorito da Galliani e Berlusconi mira al ritorno in Europa nel minor tempo possibile.

Dopo i primi colpi legati ad Andrea Ranocchia ed Alessio Cragno, sempre dal Cagliari è giunto il terzo acquisto ufficiale del Monza, Andrea Carboni. Questo il comunicato del club brianzolo: “Terzo nuovo acquisto dell’estate per il Monza: dal Cagliari arriva Andrea Carboni, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso”.