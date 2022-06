CMIT TV | ESCLUSIVO agente Dragusin ‘avvisa’ la Juve: “Vedremo chi avrà sbagliato”

L’agente di Dragusin, Florin Manea, è intervenuto in esclusiva alla Tv di Calciomercato.it per parlare del futuro del suo assistito

Alla CMIT TV è intervenuto in esclusiva l’agente di Radu Dragusin, in ballo nell’operazione Cambiaso (obiettivo anche dell’Inter) tra Juventus e Genoa. Florin Manea ha confermato in toto le ultime notizie di Calciomercato.it riguardo il futuro del giovane difensore rumeno.

“Radu è rimasto deluso – ha esordito Manea a proposito della scelta della Juve di inserire il suo assistito nell’affare col Genoa – Mi ha fatto vedere il messaggio di Chiellini che mi ha impressionato. Lui sa che deve lavorare tanto e ho fiducia in lui. In futuro sono convinto che sarà pronto per un grande club come la Juventus. Anche se l’anno scorso non è andato come volevamo, lui non mi sembra male. Certo, la Juve è a un livello altissimo e io non posso dire che stanno sbagliando. Radu sarà un giocatore importante – ha ribadito Manea in esclusiva alla CMIT TV – perché in quindici anni non ho mai visto un ragazzo impegnarsi così. Arriverà a livelli alti, si vedrà poi se la Juve avrà sbagliato oppure no”.

Agente Dragusin alla CMIT TV: “Genoa? Progetto serio, ma non siamo sicuri al 100%”

TRASFERIMENTO AL GENOA – “Settimana prossima sarà in Liguria? Non siamo sicuri al 100%, c’è un progetto serio lì ma ora non possiamo dire che andiamo al Genoa. Lui è onorato dall’interesse, ma dire subito sì è difficile perché, con tutto il rispetto per il Genoa, non ci ha chiamato il Real Madrid”.