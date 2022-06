Suarez gratis in Serie A: la decisione è definitiva

Mancano poche ore al via ufficiale del calciomercato in Italia e Luis Suarez è uno dei grandi calciatori senza contratto

Non è ancora chiaro quello che sarò il futuro di Luis Suarez. ‘El Pistolero’, dopo essere andato in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, non ha ancora trovato un nuovo club. Le richieste per l’attaccante uruguaiano di certo non mancano, specialmente quelle più suggestive che lo vedrebbero di ritorno all’Ajax oppure in Argentina al River Plate.

Oltre agli olandesi, vi sono pure grandi club a cui Suarez è stato accostato nelle ultime settimane. In Spagna, ad esempio, è rimbalzato un clamoroso ritorno di fiamma con il Barcellona, club con cui ha vinto tutto e che due anni fa lo ha messo alla porta con estrema superficialità. Un episodio, tra l’altro, che aveva indispettito non poco lo spogliatoio ed il suo grande amico Leo Messi, legato al ‘Pistolero’ da una solida amicizia sconfinata fuori dal rettangolo di gioco. In Italia, invece, erano emerse nuove voci non confermate sulla Juventus, mentre nei mesi scorsi sempre in Spagna avevano rilanciato l’Inter.

Calciomercato, Suarez in Serie A: i tifosi lo hanno scelto

Considerate la grandi opportunità a costo zero di questo mercato, tra cui appunto Luis Suarez, nel sondaggio di quest’oggi abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il loro colpo preferito tra gli svincolati di lusso. Al quesito lanciato sul canale Telegram di Calciomercato.it ha trionfato proprio Suarez con il 34% delle preferenze dei tifosi italiani.

Superato per una manciata di voti Dries Mertens (33%), anche lui giunto all’addio dal Napoli dopo la mancata intesa per il rinnovo. Ultimi due posti occupati invece da una vecchia conoscenza della formazione partenopea come Edinson Cavani (20%) e Andrea Belotti, in uscita a zero dal Torino.