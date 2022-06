La Juve già lo sa: 50 milioni per l’erede di de Ligt

La Juventus è già alla ricerca dell’erede di Matthijs de Ligt che potrebbe lasciare i bianconeri: 50 milioni il prezzo del sostituto

La Juventus continua a lavorare in questo calciomercato estivo per costruire la rosa per la prossima stagione. I bianconeri dovranno rinforzare diversi reparti per colmare le lacune presenti nella rosa, ma in particolare c’è al difesa da sistemare, soprattutto dopo l’addio di Chiellini.

Inoltre anche la possibile partenza di Matthijs de Ligt porterebbe inevitabilmente la Juventus a intervenire sul mercato per sostituire l’olandese. L’erede di de Ligt potrebbe arrivare dalla Francia, precisamente dal Psg. Il club francese ha già fissato il prezzo per lasciare partire il centrale nel mirino della Juventus.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Kimpembe: il Psg chiede 50 milioni

La Juventus in questa sessione di calciomercato, dopo avere perso Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, potrebbe perdere un altro dei big in rosa, ovvero Matthijs de Ligt. Così la Juventus si sarebbe già messa in moto per trovare l’erede del difensore olandese, sempre più vicino al fare le valigie.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ il PSG avrebbe inserito nella lista dei partenti il profilo di Presnel Kimpembe, centrale classe ’96. Sulle tracce del difensore francese ci sarebbe proprio la Juventus, che adesso sarebbe a conoscenza anche del prezzo di Kimpembe. Infatti il club parigino chiede 50 milioni per il centrale francese. Una cifra che con la cessione di de Ligt la Juventus potrebbe investire su Kimpembe come suo sostituto.