Lascia la Juventus e vola in Francia: accordo raggiunto per l’attaccante

Il giocatore lascia la Juventus e vola in Francia: via in prestito con diritto di riscatto. Nuova vita per l’attaccante

L’attaccante lascia la Juventus e vola in Francia. Dopo aver messo a segno 20 goal in 43 partite, giocate con la maglia bianconera della Primavera, Ange Chibozo è pronto a confrontarsi con i grandi.

Come scrive RMCSport, il giocatore che il prossimo 1 luglio compirà 19 anni, sarebbe pronto a firmare con l’Amiens, in prestito con diritto di riscatto ad un milioni di euro. Nuova vita dunque per l’attaccante del Benin.