Dybala-Juve, non è finita: “Ci rivediamo tra un anno o due”

E’ il giorno ufficiale dei saluti tra la Juventus e Dybala, ma la storia tra i bianconeri e l’argentino potrebbe non essere finita qui

30 giugno 2022, la data ufficiale della scadenza del contratto di Paulo Dybala con la Juventus. L’addio dell’argentino ai bianconeri era cosa nota ormai da diversi mesi, adesso arriva il commiato definitivo.

Il club saluta il giocatore con un post su Twitter, scrivendo “Grazie di tutto”. Nel frattempo, ci si interroga sul futuro della ‘Joya’, che al momento non è ancora chiaro. C’è silenzio sul trasferimento di Dybala all’Inter, ‘rallentato’ e insieme complicato dall’arrivo di Lukaku. Appare chiaro, in chiave nerazzurra, che, senza uscite, l’affare non si farà. E così, l’argentino resta in bilico. Con più di qualche tifoso bianconero che nei commenti su Twitter, oltre a manifestare rammarico e gratitudine, confessa una strana e folle speranza. Quella di un ritorno di Dybala, presto o tardi. Magari ipotizzando, tra le righe, ciò che è successo con i vari Bonucci, Buffon e Higuain.

