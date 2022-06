Juventus, decisione presa su Morata: l’annuncio UFFICIALE

Arriva la decisione ufficiale su Alvaro Morata, ecco il comunicato della Juventus sull’attaccante spagnolo

Giornata di comunicazioni importanti in casa Juventus. Dopo le parole di Arrivabene sul futuro di de Ligt e dopo l’annuncio ufficiale e definitivo dell’addio di Dybala, arriva anche la comunicazione su Alvaro Morata.

Come previsto e largamente anticipato da Calciomercato.it, il club bianconero ha deciso di non versare all’Atletico Madrid la cifra pattuita per il riscatto definitivo dell’attaccante spagnolo. Troppi i 35 milioni di euro richiesti, il giocatore viene salutato sui canali ufficiali della società e torna così ai ‘Colchoneros’. Dove a questo punto potrebbe restare, visto il rinnovo di contratto fino al 2024 e la volontà in tal senso esplicitata tramite il suo entourage al club madrileno.