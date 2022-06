VIDEO CM.IT | Monza, Carboni suona la carica: “Non vedo l’ora di cominciare”

Il Monza si sta fin da subito imponendo come una delle protagoniste dell’attuale sessione di calciomercato. Carboni suona subito la carica per il suo nuovo club

Il Monza non molla, anzi raddoppia. Dopo la storica promozione in Serie A, infatti, il club lombardo sta dimostrando le sue ambizioni anche sul calciomercato.

Ne è chiara dimostrazione il colpo Andrea Carboni dal Cagliari. Il difensore classe 2001 è ormai un nuovo difensore del club brianzolo. Dopo il deposito del contratto in Lega, il calciatore ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, Martin Sartorio: “Come mai hai scelto il Monza? Sicuramente per le ambizioni. Sono felice di essere qua, mi hanno voluto fortemente e io ho voluto fortemente loro. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Stroppa? Ci siamo visti stamattina, siamo pronti. Ranocchia? Sicuramente sarà una guida. Dopo aver avuto Godin, beccare un giocatore come Ranocchia è importante. Primo impatto con Galliani? Incredibile, è stato bellissimo. Ha fatto la storia del calcio italiano. Asticella subito alta? Questo piano piano, prima salvezza poi vedremo. Spero di fare sempre meglio e raggiungere gli obiettivi di squadra”.