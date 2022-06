Siviglia, accordo trovato: confermata l’anticipazione di CM.IT

Siviglia, confermata l’anticipazione di Calciomercato.it: accordo trovato e primo rinforzo in arrivo

Un affare sempre più vicino alla conclusione. Il primo colpo del mercato estivo del Siviglia si chiama Marcao. Il difensore brasiliano è infatti pronto a diventare un nuovo giocatore del club andaluso e a ricoprire in rosa il posto del connazionale Diego Carlos, ceduto all’Aston Villa.

Calciomercato.it vi aveva raccontato in esclusiva come Monchi puntasse proprio il centrale del Galatasaray per rafforzare il proprio pacchetto arretrato. Ed ora, riferisce ‘Marca’, il giocatore avrebbe già detto sì al club andaluso e non sembra essere intenzionato ad ascoltare altre proposte. Lione, Napoli e Roma, che si erano a lui interessati, sembrano quindi doversi rassegnare. Ora al Siviglia non resta che raggiungere l’accordo con il Galatasaray. Il club turco ha sempre valutato il giocatore 15 milioni di euro, l’offerta di Monchi era ferma a 8: si potrebbe chiudere quindi per una cifra tra i 10 e i 12 milioni, considerando soprattutto la volontà del giocatore.

Profilo gradito in particolare per la sua velocità, il brasiliano ha collezionato nella stagione appena conclusa 38 presenze tra campionato turco e coppe, condite da un gol realizzato in Europa League contro il Barcellona. Volontà del club andaluso, riferiscono dalla Spagna, è chiudere l’affare nelle prossime ore così che nei primi giorni di luglio il giocatore possa già essere a disposizione del tecnico Lopetegui.