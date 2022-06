Aumenta il pressing su Scamacca: le cifre del nuovo contratto

Il futuro di Gianluca Scamacca tiene banco sul calciomercato. Una ricca offerta è sul tavolo per il calciatore del Sassuolo che potrebbe presto salutare l’Italia

Gianluca Scamacca è un pezzo pregiato dell’attuale sessione di calciomercato. Dopo una stagione in cui ha attirato gli interessi di tutti, il bomber vuole stupire anche nel prossimo futuro.

E probabilmente non lo farà con la maglia del Sassuolo. Il talento italiano, infatti, è entrato in tempi non sospetti prima nel mirino della Juventus e poi anche dell’Inter, ma, vista l’alta valutazione del bomber, il ritorno di Lukaku e la presenza di Vlahovic, lo sguardo più importante va dato all’estero. E proprio lì potrebbe esserci, infatti, la giusta destinazione per l’attaccante del Sassuolo.

Scamacca verso la Francia: le cifre messe sul tavolo dal PSG

Il PSG spinge in maniera convinta per arrivare al calciatore e con un’offerta già pronta sul tavolo. I transalpini hanno tutta l’intenzione di centrare l’obiettivo e con una proposta niente male per il bomber. Infatti, il pressing è in aumento: è pronto un contratto da 3-3,5 milioni di euro a stagione per il giocatore. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore: Scamacca potrebbe presto lasciare l’Inter e sbarcare a Parigi.