Galliani lo soffia alla Lazio: c’è l’accordo con il club per il difensore

Il Monza continua il suo show di mercato: accordo raggiunto per il centrale, che era seguito anche dalle big di Serie A

Il Monza non si ferma. Dopo l’arrivo ufficiale di Andrea Ranocchia c’è stato quello di Alessio Cragno, senza dubbio uno dei portieri italiani più importanti negli ultimi anni. Due colpi già importanti, che però sono stati solo i primi. Il prossimo potrebbe essere Stefano Sensi, che Galliani vuole portare a tutti i costi nella rosa a disposizione di Stroppa. Ieri c’è stato l’incontro a Milano e, come ha sottolineato oggi lo stesso Galliani, il giocatore dell’Inter si è preso un paio di giorni per riflettere.

Non solo, perché in giornata è arrivato anche l’accordo per Andrea Carboni del Cagliari che sarà quindi un difensore del Monza. Un giovane talento che va a rinforzare la difesa dei brianzoli, ma non sarà l’unico. In queste ore, infatti, Galliani ha trovato anche l’intesa per Nicolò Casale, centrale dell’Hellas Verona seguito da mesi da diverse big come Napoli, Roma e soprattutto Lazio. Ora, però, il Monza dovrà raggiungere anche l’accordo con il calciatore classe ’98 che appunto ha da ‘gestire’ anche la possibilità di altre destinazioni. Galliani spera nel terzo colpo in difesa tutto italiano, quattro considerando anche il portiere. E resta in attesa ovviamente per Sensi, così come per Pessina e Pinamonti: entrambi sono obiettivi concreti ma decisamente costosi e quindi non semplici da raggiungere. Lo stesso ad del Monza oggi ha anche commentato in maniera categorica le suggestioni su Icardi.