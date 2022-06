CM.IT | Sprint Lazio per Cancellieri, Sassuolo non rilancia

Il giovane Matteo Cancellieri potrebbe essere acquistato dalla Lazio dopo il blitz delle scorse ore che ha superato la concorrenza

Lanciato con buonissimi risultati dal Verona nella scorsa stagione, Matteo Cancellieri ha infiammato il mercato di mezza Serie A. Il classe 2002, osservato speciale del ct Roberto Mancini, ha già esordito anche con la maglia della Nazionale Italiana lo scorso 4 giugno in occasione del pareggio contro la Germania.

Transitato nel settore giovanile della Roma, Cancellieri ha lasciato il club giallorosso nell’estate 2020, inserito nell’ambito dell’operazione con l’Hellas Verona che ha portato Marash Kumbulla presso la capitale. Adesso, stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, l’esterno sarebbe vicino ad un trasferimento.

Nonostante i sondaggi di numerosi club del campionato italiano, nelle ultime ore l’assalto della Lazio ha sorpassato la concorrenza in Serie A. Incluso il Sassuolo, club che aveva mosso passi concreti per strapparlo al Verona e che – secondo le nostre indiscrezioni – non sembra intenzionato a rilanciare una nuova offerta.

Per quanto riguarda la Lazio, è stata aperta una trattativa con il Verona sulla base di 5-6 milioni di euro. Qualora non dovessero arrivare offerte dell’ultim’ora, l’ex giallorosso Cancellieri potrebbe realmente approdare in biancoceleste, alla corte di Maurizio Sarri.