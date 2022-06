“Preaccordo con la Juventus”: sbarca in Serie A ma non in bianconero

La rivelazione di mercato spiazza tutti: c’era l’accordo con la Juventus, ma è saltato tutto, ecco il motivo

A pochi giorni dal raduno e poi dal ritiro, Allegri può sciogliere un po’ la tensione. Iniziano a prendere forma i primi colpi della Juventus, chiamata ad un mercato importante per costruire la stagione della rinascita.

Paul Pogba sarà di nuovo bianconero, siamo ai dettagli per l’arrivo di Di Maria e presto potrebbe sbloccarsi anche l’affare Kostic. Da qui, si partirà per mettere a segno anche altre operazioni, sia in entrata che in uscita. C’era anche un altro giocatore, che a quest’ora poteva essere bianconero. Ma il tutto è saltato improvvisamente.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia poteva essere della Juve

Parliamo di Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano prelevato dal Napoli per sostituire Lorenzo Insigne. Nel corso di una diretta sul canale Youtube ‘Nobel’, infatti, il suo agente, Mamuka Jugeli, ha svelato un retroscena interessante: “Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato al Tottenham. Se fosse rimasto, ora il giocatore sarebbe della Juventus. Ha chiesto informazioni anche il Milan, ma il Napoli è stata l’unica società a muoversi concretamente”. Il diretto interessato, poi, ha detto la sua spiegando: “Ho deciso di firmare con il Napoli dopo aver parlato con Spalletti, mi voleva e io volevo lavorare con lui. Mi sento pronto per il grande salto”.