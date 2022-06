Scenario ribaltato: Casale-Monza può saltare sul più bello

Il Monza vede allontanarsi il colpo Casale: fumata nera improvvisa, difficile ricomporre la frattura

Niente da fare per Casale al Monza. La trattativa, nonostante i presupposti sembrassero condurre alla conclusione dell’affare, si è arenata e difficilmente vedrà un esito positivo.

Il Monza aveva trovato l’accordo totale col Verona martedì, circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus scavalcando Lazio (soprattutto) e Napoli. Fino a questa mattina c’era fiducia nel poter trovare l’accordo definitivo con il giocatore, tentato però da piazze ben più blasonate nonostante le ambizioni dei brianzoli. La macchina organizzativa del Monza si era messa in moto per fissare già a domani le visite mediche del difensore. Scenario che invece si é ribaltato nell’ultimo contatto nel tardo pomeriggio di oggi tra gli agenti di Casale e la dirigenza biancorossa, come raccolto da Calcioimercato.it. L’entourage del giocatore non è convinto della destinazione e ha mostrato tutte le proprie perplessità. Fumata nera e accordo al momento saltato: difficilmente comunque ci sarà margine per ricomporre la frattura e avere il via libera per l’arrivo di Casale al Monza, che fino a qualche ora fa sembrava cosa fatta. Galliani però non si ferma: domani visite confermate per Carboni, mentre Sensi sarà ufficializzato tra venerdì e sabato.