Monza scatenato, altra pedina fondamentale per Stroppa

Il Monza è una delle società più attive sul mercato, i brianzoli a caccia di acquisti: altro nome top per un campionato importante

Ranocchia, Cragno e non è finita qui. Il Monza, appena sbarcato in Serie A, non vuole essere una comparsa, anzi. Adriano Galliani va a caccia di rinforzi di grande livello per regalare a Stroppa una squadra competitiva per il massimo campionato.

Calciomercato.it vi ha raccontato ieri dell’incontro tra Galliani e l’agente di Sensi, che ha passato gli ultimi mesi alla Sampdoria. A proposito dei blucerchiati, piace molto anche Antonio Candreva, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’. Tra oggi e domani, a Milano dovrebbe arrivare il suo agente, Federico Pastorello, con cui c’era già stato un primo approccio due settimane fa. L’incontro potrebbe essere l’occasione per formulare una proposta ufficiale, per un giocatore ritenuto chiave nel 3-5-2 di Stroppa.